Житель Экибастуза вечером отсутствовал дома и пожалел об этом

Житель Экибастуза, состоящий на пробационном контроле, не был дома поздним вечером, когда к нему пришли с проверкой, и получил предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на территории региона проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Пробация". В первую очередь его целью стало предупреждение и недопущение преступлений и правонарушений лицами, состоящими на пробационном контроле.

"На учете в пробации области состоят 1623 подучетных, из которых 255 уже проверены по месту жительства сотрудниками полиции и пробации. К примеру, в Щербактинском районе задержан гражданин, который нарушил пробационный контроль. Он находился в состоянии алкогольного опьянения возле одного из магазинов. За данное нарушение мужчина привлечен к административной ответственности.

В Экибастузе при проверке по месту жительства подучетное лицо после 10 часов вечера отсутствовало дома. На первый раз гражданин предупрежден. Если же ситуация повторится, то подучетным лицам будет изменен срок ограничения свободы на лишение свободы", - рассказал начальник местной полицейской службы ДП Павлодарской области Куаныш Мустафинов.

Правоохранитель отметил, что в период профилактического мероприятия проводится работа и по исправлению осужденных, им оказывается социально-правовая помощь.

Профилактическое мероприятие "Пробация" проводится до 22 августа 2024 года.

Согласно ст.44 УК РК пробационный контроль осуществляется уполномоченным государственным органом и по решению суда включает исполнение осужденным обязанностей:

не менять постоянного места жительства, работы, учебы без уведомления уполномоченного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного;

не посещать определенные места;

пройти курс лечения от психических, поведенческих расстройств (заболеваний), связанных с употреблением психоактивных веществ, заболеваний, передающихся половым путем;

осуществлять материальную поддержку семьи;

другие обязанности, которые способствуют исправлению осужденного и предупреждению совершения им новых уголовных правонарушений.