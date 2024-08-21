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Осужден директор Центра трудовой мобильности Мангистауской области

Опубликовано:

Атрибуты суда
Суд. Иллюстративное фото: SimpleImages/Getty Images

Осужден директор КГУ "Центр трудовой мобильности" Управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области Махамбет Кайранбаев, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по противодействию коррупции РК, Тупкараганским районным судом оглашен приговор в отношении директора КГУ "Центр трудовой мобильности" Управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области Кайранбаева.

"Он признан виновным в хищении мошенническим путем денежных средств гражданина Республики Узбекистан в размере 200 тыс. тенге под предлогом содействия в трудоустройстве.

Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 4 месяца", - рассказали в ведомстве.

Здесь добавили, что одновременно с этим осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.

Приговор не вступил в законную силу.

"В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда", - отметили в Антикоре.

Напомним, ранее стало известно, что осужден бывший заместитель руководителя Департамента экономических расследований по Кызылординской области Алмас Касымбаев.

Он вместе с предпринимателем был признан виновным в покушении на мошенничество и подстрекательстве директора одного из предприятий в Алматы к даче взятки в сумме 10 млн тенге сотрудникам правоохранительных органов за прекращение уголовного дела. Оба получили по 7 лет лишения свободы.

Также в Семее вынесли приговор в отношении экс-начальника управления миграционной службы ДП области Абай Гульвиры Доненбаевой. На скамье подсудимых оказались и два бывших инспектора. В результате экс-руководитель была признана виновной в получении взятки в размере 1000 долларов и лишена свободы на 4 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2151391-osuzhden-direktor-centra-trudovoy-mobilnosti-mangistauskoy-oblasti/

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