"Махнул рукой на просьбу": астанчанина наказали за драку на рынке из-за парковочного места

Суд в Астане оштрафовал мужчину, который стал участником драки из-за парковочного места на рынке. Гражданин свою вину полностью признал, передает NUR.KZ со ссылкой на суды столицы.

29 июля суд в Астане рассмотрел дело в отношении гражданина в совершении мелкого хулиганства.

"Правонарушитель К., осознавая, что находится в общественном месте, устроил драку, тем самым нарушив общественный порядок и спокойствие физических лиц.

В ходе судебного заседания К. пояснил, что, приехав с супругой на рынок, увидел возле шлагбаума стоящую автомашину. На его просьбу убрать автомобиль водитель махнул на него рукой, после чего между ними возникла словесная перепалка, которая переросла в драку", - говорится в официальном Telegram-канале судов столицы.

Мужчина признал вину и раскаялся. Его признали виновным в совершении адмправонарушения по части 1 статьи 434 КоАП и оштрафовал на 20 МРП.

Ранее в Сети распространилось видео массовой драки в Астане во дворе жилого дома. Сообщалось якобы о жертвах, однако в полиции информацию опровергли.

Согласно части 1 статьи 434 КоАП, мелкое хулиганство влечет штраф в размере 20 МРП (73,8 тыс. тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.