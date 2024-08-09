Бизнесмен Муратхан Токмади выходит на свободу

Муратхану Токмади, который был осужден за убийство Ержана Татишева, суд удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении (УДО), передает NUR.KZ со ссылкой на суды Алматинской области.

"Постановлением суда города Қонаев от 26 июля 2024 года ходатайство М.Токмади об удо - удовлетворено", - говорится в сообщении суда.

Напомним, что в 2017 году Муратхан Токмади признался в убийстве банкира Ержана Татишева, а также заявил, что оно было заказано Мухтаром Аблязовым.

16 марта 2018 года Муратхана Токмади приговорили к 10,5 годам лишения свободы.

В ноябре 2022 года жена Муратхана Токмади заявила, что его признали потерпевшим по делу о пытках.

Мы также писали, как сам Муратхан Токмади рассказывал, как Аблязов заказал Татишева, а также предложил за его убийство 4 млн долларов.