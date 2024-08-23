Статус в Telegram обошелся жителю Кокшетау в 130 тысяч

Житель Кокшетау за статус в мессенджере Telegram получил административный штраф на сумму около 130 тыс. тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в Кокшетау сотрудники полиции установили факт распространения материалов религиозного характера 36-летним местным жителем.

Оказалось, что мужчина опубликовал в качестве статуса в мессенджере Telegram информацию религиозного содержания, которая в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан может распространяться лишь в определенных местах.

"По словам самого горожанина, он не имел целенаправленного умысла к пропаганде, а материалы выставил в качестве напоминания для себя", - уточнили в ДП Акмолинской области.

Факт нарушения подтвердила проведенная религиоведческая экспертиза. В отношении казахстанца был собран материал по ст.490 КоАП РК.

Решением суда мужчину признали виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначили наказание в виде штрафа на сумму 129 220 тенге.

"Необходимо помнить, что распространение религиозной литературы, материалов религиозного содержания и предметов религиозного назначения допускается только в установленных местах. Это территории культовых зданий, религиозно-духовные учебные заведения - медресе, семинарии и другие, а также специальные стационарные помещения, утвержденные местными исполнительными органами", - предупредили полицейские.

Ранее жительницу Атырау привлекли к административной ответственности за публикацию фотографии религиозного содержания на своей личной странице во "ВКонтакте" в открытом доступе. Женщину оштрафовали.

А гражданин Узбекистана, проживающий в Атырау, разместил запрещенные религиозные материалы на своей странице в TikTok и за это был привлечен к ответственности с наложением штрафа.