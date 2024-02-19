Иностранца оштрафовали в Атырау за ролики в TikTok

Гражданин Узбекистана разместил на своей странице в TikTok запрещенные религиозные материалы и за это был привлечен к ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на Антитеррористический центр РК.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, 19-летний житель Атырау на своей личной странице в TikTok публиковал противоправные материалы религиозного содержания.

"Данный факт был выявлен в ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками Управления по делам религий Атырауской области", - отметили в Антитеррористическом центре.

Молодой человек, оказавшийся гражданином Узбекистана, был привлечен Специализированным судом по административным правонарушениям Атырау к ответственности по п.3 ч.1 ст.490 КоАП РК с наложением штрафа в размере 50 МРП.

Отметим, что по п.3 ч.1 ст.490 КоАП РК нарушение установленных законодательством Республики Казахстан требований к ввозу, изготовлению, выпуску, изданию и (или) распространению религиозной литературы и иных материалов религиозного содержания, предметов религиозного назначения влечет штраф на физических лиц в размере 50 МРП (184 600 тенге), на юридических лиц - в размере 200 МРП (738 400 тенге) с приостановлением деятельности сроком на три месяца.

Ранее 17-летний житель Атырауской области был задержан по подозрению в пропаганде терроризма, в том числе в соцсетях. В прошлом году он уже был приговорен к двум годам ограничения свободы за аналогичное преступление. Сообщается, что в ходе обыска у несовершеннолетнего были изъяты материалы, представляющие интерес для следствия.