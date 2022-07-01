Жители ЗКО пытались вывезти в Россию рога сайгаков на 2,5 млрд тенге

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Рога сайгаков на 2,5 млрд тенге пытались вывезти в Россию двое жителей Западно-Казахстанской области. Суд приговорил мужчин к тюремным срокам, сообщает издание "Мой город".

По информации корреспондентов, Уральский городской суд признал двух жителей ЗКО виновными в незаконном приобретении, хранении и перевозке сайгачьих рогов в особо крупном размере.

Суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на 7 и 8 лет.

Сообщается, что осужденные, находясь в Уральске, спрятали в тайник прицепа автомобиля "МАЗ" 1 169 рогов, которые позже планировали продать на территории России.

Однако при выезде из города грузовик был задержан. Ущерб, нанесенный государству, оценили в 2,5 млрд тенге.

Отмечается, что один из подсудимых начал убеждать, что подельник не имеет никакого отношения, но гособвинение предоставило доказательства вины обоих.

Подчеркивается, что помимо тюремного срока суд также постановил взыскать с осужденных сумму ущерба.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1976649-zhiteli-zko-pytalis-vyvezti-v-rossiyu-roga-saygakov-na-25-mlrd-tenge/