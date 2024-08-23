АФМ объявило в международный розыск граждан Казахстана, России и Украины (видео)

Агентством РК по финансовому мониторингу объявлены в международный розыск граждане Казахстана, России и Украины, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, Агентством по финансовому мониторингу объявлены в международный розыск:

гражданин Российской Федерации Черных Сергей Владимирович 1993 года рождения;

гражданка Украины Юдина Марина 1999 года рождения;

гражданин Республики Казахстан Нестеренко Павел Игоревич 1998 года рождения;

гражданка Республики Казахстан Мусалиева Турсын Бегдатовна 1996 года рождения.

"Указанные лица подозреваются в применении насилия, незаконном лишении свободы граждан, а также организации и руководстве на территории Алматинской области и Алматы незаконной игорной и букмекерской деятельностью в виде онлайн-казино 1WIN, преступный доход от которой составил 3,8 млрд тенге", - рассказали в АФМ.

В ведомстве призвали всех, кому стала известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемых, сообщить по телефонам: +7-701-577-56-83 - по розыску лиц, +7-701-121-47-65 - по розыску лиц, +7-727-279-20-86 - дежурная часть.

"Вознаграждение и анонимность гарантируются", - добавили в АФМ.

Напомним, в августе 2023 года сообщалось, что Департамент АФМ по Алматинской области начал досудебное расследование по факту незаконной деятельности 1WIN.

Отмечалось, что помимо организации незаконного игорного бизнеса, куда были вовлечены тысячи казахстанцев, онлайн-платформа также оказывала букмекерские услуги без наличия соответствующей лицензии.

При этом денежные средства принимались через интернет-эквайринг и без аутентификации, что позволяло участвовать в азартных играх даже несовершеннолетним.

В январе этого года стало известно, что организаторов онлайн-казино 1WIN объявили в розыск. По данным АФМ, только за 2023 год оборот от незаконной деятельности составил около 4 млрд тенге.