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30 лет независимости Казахстана

"Играли несовершеннолетние": начато расследование против организатора онлайн-казино 1WIN

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Люди за столом в казино
Казино. Иллюстративное фото: pexels.com

Департамент АФМ по Алматинской области начал досудебное расследование по факту незаконной деятельности онлайн-казино 1WIN, передает официальный Telegram-канал ведомства.

Как сообщили в АФМ, онлайн-казино функционировало не только в Казахстане, но и в странах СНГ и дальнего зарубежья.

"Помимо организации незаконного игорного бизнеса, куда были вовлечены тысячи наших сограждан, онлайн-платформа также оказывала букмекерские услуги без наличия соответствующей лицензии.

При этом денежные средства принимались через интернет-эквайринг и без аутентификации, что позволяло принимать участие в азартных играх даже несовершеннолетним", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что, согласно законодательству РК, в стране запрещена деятельность онлайн-казино, а букмекерские услуги оказываются при наличии соответствующей лицензии.

Сейчас организатор незаконного игорного бизнеса признан подозреваемым, расследование продолжается с проведением следственно-оперативных мероприятий, сообщили в ведомстве.

В АФМ добавили, что иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.

Наказание за организацию незаконного игорного бизнеса в Казахстане

Согласно статье 307 УК РК:

1. Незаконное открытие либо содержание игорного заведения или незаконная организация деятельности в сфере игорного бизнеса, а равно предоставление помещений для незаконного игорного бизнеса либо организация и проведение азартных игр вне мест, установленных законодательством Республики Казахстан об игорном бизнесе, либо осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса без лицензии –

наказываются штрафом в размере до 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

2. Те же деяния, совершенные:

1) с использованием несовершеннолетнего или с его участием в азартных играх;

2) группой лиц по предварительному сговору;

3) с извлечением дохода в крупном размере;

4) лицом с использованием своего служебного положения, –

наказываются штрафом в размере до 5 тыс. МРП (17 млн 250 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

1) преступной группой;

2) с извлечением дохода в особо крупном размере;

3) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, лично или через доверенное лицо вопреки запрету, установленному законом, если эти деяния связаны с предоставлением такой деятельности льгот и преимуществ или с покровительством в иной форме, –

наказываются лишением свободы на срок от четырех до семи лет с конфискацией имущества, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), лишением свободы на тот же срок либо штрафом в размере от десятикратной до двадцатикратной суммы полученного дохода, с конфискацией имущества, пунктом 3), с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2033572-afm-nachalo-dosudebnoe-rassledovanie-po-faktu-deyatelnosti-onlayn-kazino-1win/

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