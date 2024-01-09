Изъяты Maybach и Lamborghini: организаторов онлайн-казино 1WIN объявили в розыск (видео)

Досудебное расследование по факту незаконной деятельности онлайн-казино 1WIN, функционировавшего не только в Казахстане, но и в странах СНГ и дальнего зарубежья, проводится Департаментом АФМ по Алматинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу, помимо организации незаконного игорного бизнеса, куда были вовлечены тысячи казахстанцев, онлайн-платформа также оказывала букмекерские услуги без наличия соответствующей лицензии.

При этом денежные средства принимались посредством интернет-эквайринга и без аутентификации, что позволяло принимать участие в азартных играх даже несовершеннолетним.

По данным АФМ, только за 2023 год оборот онлайн-казино составил около 4 млрд тенге.

"В настоящее время расследование продолжается, сайт онлайн-казино заблокирован, четверо организаторов объявлены в международный розыск, наложен арест на подлежащее конфискации имущество и денежные средства на общую сумму 1,5 млрд тенге.

При этом изъяты автомашины Mercedes-Maybach S500 и Lamborghini Huracan", - сообщили в ведомстве.

Иную информацию в соответствии со ст.201 УПК РК в АФМ не разглашают.

При этом в агентстве предупредили, что согласно законодательству в Казахстане запрещена деятельность онлайн-казино, а букмекерские услуги оказываются при наличии соответствующей лицензии.

Напомним, в августе 2023 года сообщалось, что Департамент АФМ по Алматинской области начал досудебное расследование по факту незаконной деятельности 1WIN. Отмечалось, что помимо организации незаконного игорного бизнеса, куда были вовлечены тысячи казахстанцев, онлайн-платформа также оказывала букмекерские услуги без наличия соответствующей лицензии.

При этом денежные средства принимались через интернет-эквайринг и без аутентификации, что позволяло принимать участие в азартных играх даже несовершеннолетним.

На тот момент в АФМ указывали, что организатор незаконного игорного бизнеса был признан подозреваемым.

Наказание за организацию незаконного игорного бизнеса в Казахстане

Согласно ст.307 УК РК:

1. Незаконное открытие либо содержание игорного заведения или незаконная организация деятельности в сфере игорного бизнеса, а равно предоставление помещений для незаконного игорного бизнеса либо организация и проведение азартных игр вне мест, установленных законодательством Республики Казахстан об игорном бизнесе, либо осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса без лицензии наказываются штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

2. Те же деяния, совершенные:

1) с использованием несовершеннолетнего или с его участием в азартных играх;

2) группой лиц по предварительному сговору;

3) с извлечением дохода в крупном размере;

4) лицом с использованием своего служебного положения, –

наказываются штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

1) преступной группой;

2) с извлечением дохода в особо крупном размере;

3) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, лично или через доверенное лицо вопреки запрету, установленному законом, если эти деяния связаны с предоставлением такой деятельности льгот и преимуществ или с покровительством в иной форме, –

наказываются лишением свободы на срок от четырех до семи лет с конфискацией имущества, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), лишением свободы на тот же срок либо штрафом в размере от десятикратной до двадцатикратной суммы полученного дохода, с конфискацией имущества, пунктом 3), с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.