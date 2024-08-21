Акиму связали руки ремнем и доставили на медосвидетельствование в СКО

Главу сельского округа в СКО доставили к наркологу на медосвидетельствование, связав ему руки ремнем. Чиновника приговорили к административному наказанию, передает телеканал КТК.

Все началось с того, что акима пригородного Бескольского сельского округа Каната Дарбаева остановили ночью за рулем служебной машины в ауле Бесколь патрульные полицейские. Стражи порядка заподозрили, что аким был слегка выпившим.

Полицейские принудительно доставили Дарбаева к наркологу на медосвидетельствование, при этом, как сообщается, связав ему руки ремнем.

Сам чиновник говорит, что катался ночью по местности, проверяя уличное освещение.

В результате его приговорили к 15 суткам ареста и на 8 лет лишили права садиться за руль. Мужчина подал апелляцию, заявив, что его подставили. Однако решение оставили в силе.

"Согласно правилам медицинского освидетельствования для установления фактов употребления психоактивных веществ и состояния опьянения, согласие лица на проведение медицинского освидетельствования является обязательным условием. Из видеоматериалов следует, что врач-нарколог разъяснил Дарбаеву Канату Дарбаевичу, что отказ от медицинского освидетельствования будет приравнен к алкогольному опьянению средней степени", - говорит судья Динара Рахимберлина.

При этом местные жители положительно отзываются об акиме Дарбаеве.

"С решением мы вообще категорически не согласны. Всегда заботится, всегда добросовестный человек, воспитанный, интеллигентный", - сказала одна из женщин.

Источник: КТК

Напомним, в марте своего поста лишился аким поселка в Карагандинской области. Его застали за рулем автомобиля пьяным.

"Он указал, что у его матери была сложная операция, 3 марта она выписалась из больницы, после чего он, обрадовавшись этому, употребил алкоголь, а после выехал отвезти соседей по домам. После того, как он сел в служебное автотранспортное средство, подошли сотрудники дорожно-патрульной полиции, в последующем был составлен административный протокол", - рассказали в АДГС.

В июне глава сельского округа Мерей, в 2022 году признанный лучшим акимом в Западно-Казахстанской области, получил штраф за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии.