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Осужден бывший заместитель главы ДЭР по Кызылординской области

Опубликовано:

Задержание в Кызылорде
Задержанный. Кадр из видео: t.me/antikornews

Осужден бывший заместитель руководителя Департамента экономических расследований по Кызылординской области Алмас Касымбаев, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по противодействию коррупции РК, Алматинским городским судом осуждены бывший заместитель руководителя ДЭР по Кызылординской области Касымбаев и предприниматель Сакенов.

"Они признаны виновными в покушении на мошенничество и подстрекательстве директора одного из предприятий в Алматы к даче взятки в сумме 10 млн тенге сотрудникам правоохранительных органов за прекращение уголовного дела", - рассказали в ведомстве.

Приговором суда Касымбаев и Сакенов осуждены к 7 годам лишения свободы каждый с пожизненным лишением права занимать должности в государственных органах и субъектах квазигосударственного сектора.

Приговор вступил в законную силу.

Напомним, ранее в Семее вынесли приговор в отношении экс-начальника управления миграционной службы ДП области Абай Гульвиры Доненбаевой. Также на скамье подсудимых оказались два бывших инспектора. В результате экс-руководитель была признана виновной в получении взятки в размере 1000 долларов и лишена свободы на 4 года.

Также Петропавловским городским судом оглашен приговор в отношении начальника Департамента уголовно-исполнительной системы по Северо-Казахстанской области Адлета Мустафинова. Он признан виновным в получении через посредника взятки в размере 1 млн тенге и осужден к штрафу в размере 30 млн тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2150982-osuzhden-byvshiy-zamestitel-glavy-der-po-kyzylordinskoy-oblasti/

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