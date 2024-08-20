Пропажа 14-летней девочки в Талдыкоргане: дело поступило в суд

Завершено расследование по делу загадочно пропавшей 14-летней девочки в Талдыкоргане. По подозрению ранее были задержаны мать и отчим девочки, передает NUR.KZ со ссылкой на суды области Жетicу.

"14 августа в специализированный межрайонный суд по уголовным делам области Жетісу поступило дело в отношении двух лиц по статьям ч.5 ст.28, п.3 части 3-2 ст. 120, п.3 ч. 3-2 ст. 121, п.1, ч.2 ст. 110, а также по п.7, 10, 14 ч.2 ст. 99 УК РК.

Дело на данный момент принято в производство и предварительные слушания назначены на 29 августа. Судья Ермаханов Бакыт Аманбаевич", - сообщили в пресс-службе регионального суда.

Напомним, в начале года появилось информация об исчезновении 14-летней девочки. Сообщалось, что ребенок не ходил в школу целую четверть. Тревогу забили родственники. Мать пропавшей сначала говорила, что дочь перевели в другую школу, затем, что она уехала к бабушке в Россию. Однако там ее не оказалось. Позже появились сообщения, что женщину задержали по подозрению в убийстве.

Позже в соцсетях было опубликовано видеообращение отчима пропавшей школьницы к главе государства, генпрокурору, министру внутренних дел.

После этого в ДП области Жетісу проинформировали, что на данный момент задержаны мать и отчим пропавшей школьницы.

8 января было найдено тело девочки. Информацию подтвердили в Департаменте полиции области Жетісу.

Согласно части 5, статьи 28 УК РК ("Виды соучастников уголовного правонарушения") пособником признается лицо, содействовавшее совершению уголовного правонарушения советами, предоставлением информации, орудий или средств совершения этого деяния либо устранением препятствий к его совершению, а также лицо, заранее обещавшее скрыть исполнителя, орудия или иные средства совершения уголовного правонарушения, следы этого деяния либо предметы, добытые противоправным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы.

Согласно ст.120 УК РК изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей, наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Изнасилование, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, наказывается лишением свободы на срок от девяти до двенадцати лет.

Изнасилование в отношении несовершеннолетней наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до семнадцати лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Также, согласно статье 121 УК РК, насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством, а также совершенные с особой жестокостью по отношению к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам, - наказываются лишением свободы на срок от девяти до двенадцати лет.

Согласно ст.110 УК РК причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, если это деяние не повлекло причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Кроме этого, согласно ст.99 ч.1 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, двух или более лиц наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.