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Девочка пропала при странных обстоятельствах в Талдыкоргане: ее отчим записал видеообращение

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Отчим из Талдыкоргана
Отчим пропавшей. Кадр из видео: instagram.com/halyk_zhurnalist.kz

В Сети появилось видеообращение отчима школьницы, пропавшей при странных обстоятельствах в Талдыкоргане. На обвинения мужчины ответили в ДП области Жетісу, передает NUR.KZ.

Информация об исчезновении 14-летней девочки появилась в соцсетях в конце декабря 2023 года. Сообщалось, что ребенок не ходил в школу целую четверть. Тревогу забили родственники.

Мать пропавшей сначала говорила, что дочь перевели в другую школу, затем, что она уехала к бабушке в Россию. Однако там ее не оказалось.

Позже появились сообщения, что женщину задержали по подозрению в убийстве.

А накануне в соцсетях было опубликовано видеообращение отчима пропавшей школьницы к главе государства, генпрокурору, министру внутренних дел.

"С 28 декабря мою жену обвиняют в убийстве, которого она не совершала. Ночью 29 декабря ее из дома забрали сотрудники полиции с грудным ребенком, вызвав на беседу к начальнику полиции. Еще через час на меня надели наручники и обвинили в том, что я был свидетелем, а жена якобы убила. На утро нас вывезли в горы, где я был избит сотрудниками полиции", - заявил мужчина.

По его словам, лишь ближе к вечеру их привезли в Талдыкорган, он не мог никому позвонить, включая адвокатов, потому что его телефон забрали. Затем горожанина отпустили, а его супруга до сих пор находится под стражей. Он попросил разобраться в сложившейся ситуации.

В ДП области Жетісу проинформировали, что на данный момент задержаны мать и отчим пропавшей школьницы.

"По подозрению в исчезновении 14-летней девочки задержаны и водворены в ИВС ее мать и отчим.

Доводы подозреваемых о недозволенных методах следствия не подтверждаются. С первых дней им обеспечен доступ адвокатов, участвующих в следственных действиях. Расследование продолжается и находится на особом контроле МВД", - заявили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в конце декабря 2022 года стало известно, что в Актобе пропал 4-летний мальчик. Спустя два дня стражи порядка нашли тело малыша с признаками насильственной смерти. Подозреваемым в убийстве оказался его отец.

В августе 2023 года по резонансному делу был вынесен приговор. Мужчина получил пожизненное лишение свободы.

Накануне в соцсетях появилась информация, что в Талдыкоргане в одном из частных домов были обнаружены тела двух человек с перерезанным горлом. В полиции пояснили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2054215-devochka-propala-pri-strannyh-obstoyatelstvah-v-taldykorgane-ee-otchim-zapisal-videoobraschenie/

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