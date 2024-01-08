Найдено тело пропавшей при странных обстоятельствах в Талдыкоргане девочки

Найдено тело девочки, пропавшей при странных обстоятельствах в Талдыкоргане. Информацию подтвердили в Департаменте полиции области Жетісу, передает корреспондент NUR.KZ.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, полицейским области Жетісу удалось найти тело пропавшей 14-летней школьницы.

Поисковые группы из стражей порядка, военнослужащих и волонтеров обнаружили захоронение в горной местности за городом Текели. Полиция продолжает работать на месте.

Поисковые работы. Фото: ДП области Жетісу

В ДП региона добавили, что информация об исчезновении 14-летней девочки в Талдыкоргане поступила 28 декабря 2023 года.

Выяснилось, что подросток не посещает занятия с начала ноября. Инициировав оперативно-розыскные мероприятия, полицейские выдвинули версию, что пропавшая могла стать жертвой преступления. По факту возбудили уголовное дело, предусмотренное ст.99 УК РК (Убийство).

Поисковые работы. Фото: ДП области Жетісу

Напомним, информация об исчезновении 14-летней девочки появилась в соцсетях в конце декабря 2023 года. Сообщалось, что ребенок долгое время не ходил в школу. Тревогу забили родственники.

Мать пропавшей сначала говорила, что дочь перевели в другое учебное заведение, затем, что она уехала к бабушке в Россию. Однако там ее не оказалось.

Позже появились сообщения, что женщину задержали по подозрению в убийстве. Также отчим школьницы опубликовал видеообращение в Сети. Он заявил о нарушениях в ходе расследования, однако в ДП области Жетісу обвинения опровергли.

В ведомстве пояснили, что в итоге по подозрению в исчезновении 14-летней девочки были задержаны и водворены в ИВС ее мать и отчим. Доводы подозреваемых о недозволенных методах следствия не подтвердились.

Добавим, что согласно ст.99 УК РК убийство заведомо несовершеннолетнего лица наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.

Если же оно совершено в отношении малолетнего лица, то за это предусмотрено лишение свободы сроком на двадцать лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества или без таковой.