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Детей придавило кроватью в Павлодаре: мама и воспитатель пришли к неожиданному решению в суде

Опубликовано:

В группе детского сада
Детский сад. Иллюстративное фото: kot63 / Getty Images

Мама пострадавшего в детском саду мальчика примирилась с воспитательницей, сообщает Pavlodarnews.kz. Ранее на него и еще нескольких детей упала кровать.

По данным сайта, обе женщины заявили ходатайство о прекращении производства по уголовному делу. Его рассмотрели в областном специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних. 

Предметом разбора стал инцидент, произошедший 29 февраля 2024 года в частном центре.

Мальчик "самостоятельно поднялся на выкатную трехъярусную кровать и стал дергать ее край". К нему присоединились еще двое малышей. Кровать в этой группе не была закреплена, ее верхняя часть упала на детей.

Ребенок получил перелом правой плечевой кости, а воспитательницу обвинили в недобросовестном исполнении своих обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья воспитанников дошкольного учреждения.

Она признала вину и возместила материальный и моральный вред потерпевшей стороне. Обвиняемая и мама пострадавшего ребенка примирились в суде и заявили ходатайство о прекращении производства по делу. В итоге воспитательницу освободили от уголовной ответственности.

Постановление в законную силу не вступило.

Недавно жительница Алматы попросила назначить проверку в алматинском детском саду №47, в котором избили ее дочь. Видео с камер наблюдения ранее было опубликовано в соцсетях.

До этого избиение детей в детском саду попало на видео в Жетiсу. Полиция после публикации видео начала проверку.

Ранее стало известно, что в Атырау 4-летний ребенок погиб, провалившись в канализационный колодец в одном из частных детских садов города. По факту гибели малыша зарегистрировано уголовное дело. В настоящее время начато расследование.

В июне в Акмолинской области маленький мальчик выпал из окна второго этажа частного детского сада. По словам родных, ему не сразу оказали медицинскую помощь. Ребенка доставили в столичную больницу уже в тяжелом состоянии и поместили в реанимацию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2149987-detey-pridavilo-krovatyu-v-pavlodare-mama-i-vospitatel-prishli-k-neozhidannomu-resheniyu-v-sude/

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