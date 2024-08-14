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Эзотерика

Людей эвакуировали из ЦОНа в Павлодаре (видео)

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Эвакуация в Павлодаре
Эвакуация. Кадр из видео: instagram.com/tipavlo.dar

Накануне в ЦОНе Павлодара провели эвакуацию. Видео с места событий появилось в социальных сетях. Инцидент прокомментировали в департаменте полиции региона, передает NUR.KZ.

"В ЦОНе на Павлова эвакуация. Пишут, что якобы поступило сообщение о бомбе", - говорится в подписи к опубликованным кадрам.

Как пояснили в ДП региона, по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма начато расследование. Подозреваемый водворен в ИВС Павлодара.

"В ходе отработки со здания ЦОНа эвакуировано 130 человек. Взрывное устройство не обнаружено", - рассказали в пресс-службе ведомства.

В ДП Павлодарской области напомнили об ответственности за заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма. Подобное деяние наказывается штрафом в размере до 5000 месячных расчетных показателей (до 18 млн 460 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Напомним, весной этого года учеников одной из школ Костаная пришлось срочно эвакуировать из-за сообщения о заложенном в здании взрывном устройстве. Заявление поступило от анонима. На место событий выехали экстренные службы, проводилась проверка всех помещений. В итоге информация не подтвердилась.

Также 16-летнего жителя Петропавловска осудили за ложное сообщение о бомбе в одном из ТРЦ. Юношу приговорили к ограничению свободы на 1 год и 6 месяцев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2148990-lyudey-evakuirovali-iz-cona-v-pavlodare-video/

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