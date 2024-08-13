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"Под видом научных разработок - расширение бизнеса": в Антикоре рассказали о коррупции в научной сфере

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Мужчина считает деньги
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Агентством проведен внешний анализ коррупционных рисков в сфере финансирования науки и выявлены коррупционные риски в этой сфере, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщает пресс-служба Антикоррупционной службы в Telegram-канале, проведенный анализ показал значительные риски, связанные с непрозрачностью отбора научных проектов, формальностью их реализации, отсутствием ответственности за результаты, низкой востребованностью итогов исследований, а также занижением требований к составу конкурсной комиссии по присуждению грантов для научных стажировок (по проекту "500 ученых").

Все это, согласно данным агентства, приводило к неэффективному расходованию бюджетных средств.

"К примеру, конкурсная документация по отбору проектов формировалась под конкретных лиц, процедура научной экспертизы проектов непрозрачна, оценку осуществляли аффилированные эксперты, отбираемые в "ручном режиме". Из 13,5 тысячи состоящих в списке экспертов порядка 10 тысяч (75%) не проводили экспертизы. Результаты оценки путем манипуляции подгонялись под "нужные" проекты.

Выявлено 30 исследований на 11,5 млрд тенге, по которым экспертиза проводилась в интересах определенных лиц. Бюджетные средства выводились под видом коммерциализации научных проектов", - говорится в сообщении ведомства.

Так, по данным Антикора, с 2016 года государство затратило на эти цели порядка 32 млрд тенге, из которых 90% проектов (130 из 145) не достигли заявленных целей, что является непродуктивными инициативами.

Кроме этого, 70% исследований завершены написанием статей и книг, многие разработки не имели практического значения.

"В частности, Институт информационных и вычислительных технологий потратил 290 млн тенге на разработку оборудования по производству биогаза и биоудобрений. При этом на рынке доступны готовые аналоги в десятки раз дешевле (не дороже 19 млн тенге).

Кроме того, под видом научных разработок финансировалось расширение действующего бизнеса. Так, в 2019 году одна из крупных птицефабрик страны получила почти 300 млн тенге на разработку технологий и рецептур казахских деликатесов. Однако фактически все средства (92%) израсходованы на приобретение оборудования и материалов", - приводят факты в Антикоре.

Сообщается, что по результатам данного анализа Министерству науки и высшего образования внесено более 100 рекомендаций, а уполномоченный орган уже приступил к их реализации.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2148388-pod-vidom-nauchnyh-razrabotok-rasshirenie-biznesa-v-antikore-rasskazali-o-korrupcii-v-nauchnoy-sfere/

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