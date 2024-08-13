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Деятельность двух ОПГ пресекли в Павлодарской области

Опубликовано:

Боец спецназа
Боец. Иллюстративное фото: polisia.kz

Начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Павлодарской области Тимур Каржаубаев на площадке РСК поделился результатами работы по борьбе с наркотиками, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Тимур Каржаубаев рассказал, сколько правонарушений пресечено на территории региона с начала года.

"В текущем году на территории региона сотрудниками полиции пресечены 144 наркоправонарушения, в том числе 62 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, из которых 51 факт наркосбыта, 4 факта хранения в особо крупном размере, 2 факта пресечения деятельности ОПГ, факты контрабанды наркотических средств, пропаганды, незаконной рекламы и факт культивирования", - поделился начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Павлодарской области.

Кроме того, задержаны 28 человек, из незаконного оборота изъято свыше 121 кг различного рода запрещенных веществ, в том числе свыше 9 кг гашиша, 102 кг марихуаны и 9,7 кг синтетических наркотиков. Выявлено 82 факта хранения без цели сбыта.

Спикер акцентировал внимание и на положительных примерах, где силами полицейских пресечена деятельности двух групп, специализирующихся на распространении психоактивных веществ синтетического происхождения.

В ходе оперативных мероприятий задержаны пять человек, которые действовали по предварительному сговору. Они основали в Telegram интернет-магазин с целью распространения наркотиков посредством закладок на территории региона.

С учетом быстрого развития интернет-технологий активно используется реклама и пропаганда наркотических средств. Так, ограничен доступ к 75 противоправным материалам, удалено более 115 публикаций.

Также в этом году на территории региона зарегистрировано одно преступление, связанное с вовлечением несовершеннолетнего в деятельность, связанную с распространением синтетических наркотиков путем закладок.

Напомним, ранее сообщалось, что в Павлодарской области с начала года задержали 17 подозреваемых в сбыте наркотиков. Заблокированы также публикации в Сети о распространении запрещенных веществ.

Еще стало известно, что в Павлодаре стражи порядка изъяли более 1,6 кг наркотиков и задержали подозреваемого в их закладках на территории города. Полицейские выяснили, что 28-летний мужчина был курьером интернет-магазина в популярном мессенджере. В ходе личного досмотра подозреваемого оперативники изъяли у него мобильный телефон с информацией о местах нахождения запрещенных веществ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2148172-deyatelnost-dvuh-opg-presekli-v-pavlodarskoy-oblasti/

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