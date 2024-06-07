17 подозреваемых в сбыте наркотиков задержали в Павлодарской области
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В Павлодарской области с начала года задержали 17 подозреваемых в сбыте наркотиков. Заблокированы также публикации в Сети о распространении наркотиков, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как сообщает информационный медиапортал ведомства, с начала года полицейскими Павлодарской области пресечено 94 правонарушения в сфере незаконного оборота наркотических средств, из них связанных со сбытом - 34, а также задержано 17 лиц, их совершивших. Заблокировано 75 пронаркотических публикаций и 115 объявлений в популярном сервисе.
"Одним из приоритетных направлений в сфере противодействия наркопреступности определена работа по пресечению незаконного оборота синтетических наркотиков. Ведется работа по проведению мероприятий по пресечению распространения новых психоактивных веществ, синтетических наркотиков с использованием интернета и Qiwi-кошельков.
Проводится мониторинг по выявлению сайтов, содержащих противоправную информацию о распространении наркотиков и новых видах психоактивных веществ. Выявляются наркограффити", - рассказал заместитель начальника ДП Павлодарской области Болат Нурсеитов.
Полицейские проводят разъяснительную информационную кампанию в учебных заведениях, воинских частях, специальных учреждениях.
"Выступления сопровождается демонстрацией учебных фильмов и роликов социальной рекламы, из которых можно узнать не только о вреде наркотиков, но и куда можно обратиться, если кто-то из родных и близких был вовлечен в наркопотребление", - отметили в МВД.
Ранее стало известно, что в Алматы арестовали мужчину, который ждал посылку с наркотическими средствами из Таиланда. Запрещенные вещества обнаружили на таможенном посту "Жетісу". Внутри посылки находился экстракт каннабиса.
А в Астане стражи порядка задержали водителя и пассажира автомобиля, у которых нашли 2 килограмма наркотического вещества альфа-PVP. По данным полиции, задержанные работали курьерами интернет-магазинов по распространению наркотиков.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2113848-17-podozrevaemyh-v-sbyte-narkotikov-zaderzhali-v-pavlodarskoy-oblasti/