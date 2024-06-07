17 подозреваемых в сбыте наркотиков задержали в Павлодарской области

В Павлодарской области с начала года задержали 17 подозреваемых в сбыте наркотиков. Заблокированы также публикации в Сети о распространении наркотиков, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, с начала года полицейскими Павлодарской области пресечено 94 правонарушения в сфере незаконного оборота наркотических средств, из них связанных со сбытом - 34, а также задержано 17 лиц, их совершивших. Заблокировано 75 пронаркотических публикаций и 115 объявлений в популярном сервисе.

"Одним из приоритетных направлений в сфере противодействия наркопреступности определена работа по пресечению незаконного оборота синтетических наркотиков. Ведется работа по проведению мероприятий по пресечению распространения новых психоактивных веществ, синтетических наркотиков с использованием интернета и Qiwi-кошельков.

Проводится мониторинг по выявлению сайтов, содержащих противоправную информацию о распространении наркотиков и новых видах психоактивных веществ. Выявляются наркограффити", - рассказал заместитель начальника ДП Павлодарской области Болат Нурсеитов.

Полицейские проводят разъяснительную информационную кампанию в учебных заведениях, воинских частях, специальных учреждениях.

"Выступления сопровождается демонстрацией учебных фильмов и роликов социальной рекламы, из которых можно узнать не только о вреде наркотиков, но и куда можно обратиться, если кто-то из родных и близких был вовлечен в наркопотребление", - отметили в МВД.

Ранее стало известно, что в Алматы арестовали мужчину, который ждал посылку с наркотическими средствами из Таиланда. Запрещенные вещества обнаружили на таможенном посту "Жетісу". Внутри посылки находился экстракт каннабиса.

А в Астане стражи порядка задержали водителя и пассажира автомобиля, у которых нашли 2 килограмма наркотического вещества альфа-PVP. По данным полиции, задержанные работали курьерами интернет-магазинов по распространению наркотиков.