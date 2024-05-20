Курьера задержали в Павлодаре

В Павлодаре стражи порядка изъяли более 1,6 кг наркотиков и задержали подозреваемого в их закладках на территории города, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сотрудники подразделений по противодействию наркопреступности ДП Павлодарской области получили оперативную информацию о незаконном распространении на территории Павлодара запрещенных веществ.

Для проверки полученных сведений полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых установили подозреваемого. Им оказался 28-летний местный житель.

"Оперативники задержали злоумышленника в одном из районов города в момент оборудования им закладок. Полицейские выяснили, что задержанный являлся курьером интернет-магазина в популярном мессенджере. В ходе личного досмотра подозреваемого оперативники изъяли у него мобильный телефон с информацией о местах нахождения запрещенных веществ", - пояснили в МВД.

Кроме того, полицейские изъяли 18 свертков и четыре пластиковых контейнера с синтетическими наркотиками общей массой более 1,6 кг, а также 189 таблеток, содержащих наркотические вещества, что составляет 3400 разовых доз.

По данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемого водворили в ИВС УП Павлодара.

"Полицейские настоятельно рекомендуют жителям региона отказываться от поступающих в интернете предложений подработать курьерами по закладке наркотических веществ. Анонимность и безнаказанность, которую обещают наркоторговцы курьерам, являются мнимыми. Сотрудники полиции обладают достаточными возможностями для того, чтобы пресечь бесконтактную торговлю запрещенными веществами, выявить всех участников схемы сбыта и собрать доказательства вины каждого", - отметили в ведомстве.

В качестве максимального наказания за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, предусмотрено пожизненное лишение свободы.

"Обо всех адресах, где продают наркотики, или людях, занимающихся сбытом запрещенных веществ, можно сообщить в полицию по телефону 102. Без внимания не останется ни один сигнал. Анонимность гарантируется", - заявили в МВД.

Ранее в Шымкенте мужчина привлек внимание полицейских своим необычным поведением, изменением маршрута и попыткой скрыться. При обыске у него изъяли 35 свертков с наркотиками. Его взяли под стражу.

А в Астане задержали гражданина России, разыскиваемого за производство наркотических средств в особо крупном размере, а также за их сбыт с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Мужчина находился в международном розыске с октября 2022 года.