Девушку угрозами заставляли заниматься проституцией в Уральске

В Уральске полицейские задержали мужчину, который, по версии следствия, заставлял 28-летнюю девушку заниматься проституцией, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается в новостном Telegram-канале МВД РК, жителя областного центра Западно-Казахстанской области задержали сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью. Мужчина, по версии следствия, длительное время вовлекал в занятие проституцией 28-летнюю девушку, угрожая ей и применяя насилие.

По факту вовлечения в занятие проституцией проводится досудебное расследование.

Иная информация согласно статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит, добавили в полиции.