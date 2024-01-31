Девушку угрозами заставляли заниматься проституцией в Уральске
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В Уральске полицейские задержали мужчину, который, по версии следствия, заставлял 28-летнюю девушку заниматься проституцией, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
Как сообщается в новостном Telegram-канале МВД РК, жителя областного центра Западно-Казахстанской области задержали сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью. Мужчина, по версии следствия, длительное время вовлекал в занятие проституцией 28-летнюю девушку, угрожая ей и применяя насилие.
По факту вовлечения в занятие проституцией проводится досудебное расследование.
Иная информация согласно статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит, добавили в полиции.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2058348-devushku-ugrozami-zastavlyali-zanimatsya-prostitutsiey-v-uralske/