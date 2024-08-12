Лицензию магазина приостановили в Экибастузе из-за ночных продаж

В Экибастузе приостановлена лицензия магазина на реализацию алкогольной продукции за то, что в нем продавали спиртное после 23 часов, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, с начала года полицейскими Экибастуза пресечен 31 факт реализации алкоголя в неустановленное время.

"Участковыми инспекторами проводятся рейды по пресечению реализации алкогольных напитков в запрещенное время. Так, в одном из магазинов по улице Абая пресечены факты реализации спиртного после 23.00 часов - в 05.50 и в 02.40.

По каждому факту составлены административные протоколы, материалы рассмотрены в суде. Постановлением суда на владельца магазина наложен штраф в общей сложности 120 МРП (443 040 тенге) с приостановлением лицензии на 3 месяца", - сообщил исполняющий обязанности начальника УП Экибастуза Толеген Кудайбергенов.

Как отметили в ДП, снизить вероятность совершения преступлений в состоянии алкогольного опьянения - цель работы полиции по соблюдению законодательства в сфере оборота алкогольной продукции. Ведь зачастую конфликтные ситуации и другие нарушения происходят после распития спиртных напитков. Работники торговли же ради прибыли пренебрегают законодательством и нарушают его.

Стражи порядка рекомендовали сообщать о нарушениях требований законодательства РК по реализации алкогольной продукции по телефону 102 или воспользоваться мобильным приложением "Police 102".

Напомним, ранее в ДП сообщили, что в текущем году в Павлодарской области выявлено более 4400 пьяных граждан. Так, в Экибастузе в ходе патрулирования стражи порядка проводят подбор тех, кто, перебрав спиртного, спит на городских лавочках, в подъездах домов, на остановках. Во всех ситуациях их доставляют в Центр временной адаптации и детоксикации, а за появление в общественном месте в состоянии опьянения привлекают к административной ответственности.

Также в Павлодаре прошли рейдовые мероприятия, в ходе которых правоохранители задержали нетрезвых горожан, спящих в общественных местах - в палисадниках, на городских лавочках и горячем песке центральной набережной. Их доставили в Центр временной адаптации и детоксикации, а за появление в общественном месте в нетрезвом виде тоже привлекли к административной ответственности.