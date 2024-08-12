Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Лицензию магазина приостановили в Экибастузе из-за ночных продаж

Опубликовано:

Вино стоит на полках
Вино на полках. Иллюстративное фото: pexels.com

В Экибастузе приостановлена лицензия магазина на реализацию алкогольной продукции за то, что в нем продавали спиртное после 23 часов, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, с начала года полицейскими Экибастуза пресечен 31 факт реализации алкоголя в неустановленное время.

"Участковыми инспекторами проводятся рейды по пресечению реализации алкогольных напитков в запрещенное время. Так, в одном из магазинов по улице Абая пресечены факты реализации спиртного после 23.00 часов - в 05.50 и в 02.40.

По каждому факту составлены административные протоколы, материалы рассмотрены в суде. Постановлением суда на владельца магазина наложен штраф в общей сложности 120 МРП (443 040 тенге) с приостановлением лицензии на 3 месяца", - сообщил исполняющий обязанности начальника УП Экибастуза Толеген Кудайбергенов.

Как отметили в ДП, снизить вероятность совершения преступлений в состоянии алкогольного опьянения - цель работы полиции по соблюдению законодательства в сфере оборота алкогольной продукции. Ведь зачастую конфликтные ситуации и другие нарушения происходят после распития спиртных напитков. Работники торговли же ради прибыли пренебрегают законодательством и нарушают его.

Стражи порядка рекомендовали сообщать о нарушениях требований законодательства РК по реализации алкогольной продукции по телефону 102 или воспользоваться мобильным приложением "Police 102".

Напомним, ранее в ДП сообщили, что в текущем году в Павлодарской области выявлено более 4400 пьяных граждан. Так, в Экибастузе в ходе патрулирования стражи порядка проводят подбор тех, кто, перебрав спиртного, спит на городских лавочках, в подъездах домов, на остановках. Во всех ситуациях их доставляют в Центр временной адаптации и детоксикации, а за появление в общественном месте в состоянии опьянения привлекают к административной ответственности.

Также в Павлодаре прошли рейдовые мероприятия, в ходе которых правоохранители задержали нетрезвых горожан, спящих в общественных местах - в палисадниках, на городских лавочках и горячем песке центральной набережной. Их доставили в Центр временной адаптации и детоксикации, а за появление в общественном месте в нетрезвом виде тоже привлекли к административной ответственности.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2147899-licenziyu-magazina-priostanovili-v-ekibastuze-iz-za-nochnyh-prodazh/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie