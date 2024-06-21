Спящие в палисадниках, на лавочках и горячем песке павлодарцы привлекли внимание полиции

В Павлодаре прошли рейдовые мероприятия, в ходе которых стражи порядка задержали нетрезвых горожан, спящих в общественных местах, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, одно из самых распространенных правонарушений - распитие спиртного или появление в нетрезвом виде в общественном месте.

С наступлением пляжного сезона на пульт дежурной части поступают звонки от жителей Павлодара, у которых вызывают настороженность распивающие спиртное граждане.

"Так, в ходе рейдовых мероприятий полицейские выявили ряд мужчин, которые, перебрав спиртного, сладко спали в палисадниках, на городских лавочках и на горячем песке центральной набережной", - рассказали в ведомстве.

Их доставили в Центр временной адаптации и детоксикации и за появление в общественном месте в нетрезвом виде привлекли к административной ответственности.

"Пьяный в общественном месте - это явное нарушение норм приличия и общественного порядка. Если вы распиваете алкоголь в общественном месте, а страж порядка делает вам совершенно справедливое замечание - то будьте добры прекратить правонарушение. Если же вы не желаете соблюдать действующий закон, то должны нести соответствующее наказание. Мы будем жестко пресекать подобные факты", - предупредили в ДП Павлодарской области.

В полиции напомнили, что сообщить о пьяных компаниях можно по телефону 102 или с помощью мобильного приложения Police 102.

Отметим, что по ч.1 ст.440 КоАП РК распитие алкогольных напитков на улицах и в других общественных местах, кроме организаций торговли и общественного питания, в которых продажа алкогольных напитков на разлив разрешена местным исполнительным органом, или появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, влечет штраф в размере 5 МРП (18 460 тенге).

Ранее в Павлодаре при патрулировании стражи порядка заметили нетрезвую женщину, которая спала прямо на дороге с бутылкой в руках. По информации полиции, на замечания она никак не отреагировала и продолжала спать, пока ее не подняли.