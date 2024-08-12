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Спавших на лавочках экибастузцев забирали полицейские (видео)

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Мужчина спит на лавочке в Павлодарской области
Мужчина спит на лавочке. Кадр из видео: ДП Павлодарской области

В текущем году в Павлодарской области выявлено более 4400 пьяных граждан, из которых 64 без определенного места жительства помещены в приемник-распределитель, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

По данным пресс-службы ведомства, одно из самых распространенных правонарушений - распитие алкоголя и появление в состоянии опьянения на улицах и в общественных местах.

Ежедневно на пульт полиции поступают звонки от жителей, у которых вызывают настороженность и недоумение распивающие спиртное экибастузцы. При этом любители алкоголя не берут в расчет, что такое состояние может их толкнуть на преступления, да и сами они легко могут стать жертвами преступников или несчастного случая.

"В ходе патрулирования полицейские проводят подбор граждан, которые, перебрав спиртного, спят на городских лавочках, в подъездах домов, на остановках. Во всех ситуациях нетрезвых доставляем в Центр временной адаптации и детоксикации, а за появление в общественном месте в состоянии опьянения привлекаем к административной ответственности", - сообщил начальник местной полицейской службы УП Экибастуза Талгат Шанкотов.

Только в текущем году на вытрезвление в центр доставлено более 4400 пьяных граждан, из которых 64 лица без определенного места жительства, они помещены в приемник-распределитель. Направлены на принудительное лечение от алкоголизма 42 человека.

В управлении полиции Экибастуза напомнили, что распитие алкогольных напитков на улицах и общественных местах, а также появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, влекут штраф в размере 5 МРП (18 460 тенге). Подобные нарушения будут пресекаться.

Ранее в Павлодаре при патрулировании стражи порядка заметили нетрезвую женщину, которая спала прямо на дороге с бутылкой в руках. По информации полиции, на замечания она никак не отреагировала и продолжала спать, пока ее не подняли.

Также в Павлодаре прошли рейдовые мероприятия, в ходе которых правоохранители задержали нетрезвых горожан, спящих в общественных местах - в палисадниках, на городских лавочках и горячем песке центральной набережной. Их доставили в Центр временной адаптации и детоксикации, а за появление в общественном месте в нетрезвом виде привлекли к административной ответственности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2147692-spavshih-na-lavochkah-ekibastuzcev-zabirali-policeyskie-video/

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