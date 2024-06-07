Павлодарка спала прямо на дороге в обнимку с бутылкой (видео)

В Павлодаре при патрулировании полицейские заметили нетрезвую женщину, которая спала прямо на дороге с бутылкой в руках, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в Павлодаре возле дома 97 по улице Украинская стражи порядка заметили лежащую на дороге женщину.

"Подойдя ближе, они увидели, что женщина спала в обнимку с бутылкой горячительного. На замечания полиции она никак не отреагировала и продолжала спать", - рассказали в ДП региона.

В себя дама пришла лишь после того, как ее подняли.

"И таких примеров много, когда граждане переоценивают свои возможности, выпивают с друзьями, а после не могут дойти до дома. Только за неделю проведения ОПМ "Правопорядок" задержано порядка 300 павлодарцев, находившихся в состоянии опьянения на улице и в общественных местах. Все нарушители привлечены к ответственности", - рассказал первый заместитель начальника УП Павлодара Арман Каптаев.

Правоохранитель отметил, что в последнее время были задержаны 19 водителей, которые сели за руль автомобиля в состоянии опьянения. Судом все они подвергнуты административному аресту и лишены права управления на 7 лет.

Оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок" в Павлодарской области продлится до 10 июня. Полиция акцентирует работу на безопасности людей в общественных местах и борьбу с нарушениями антиалкогольного законодательства.

Ранее в Павлодаре сняли на видео преследование автомобиля, за рулем которого был пьяный водитель. Находчивый мужчина поменялся местами с пассажиром, чтобы избежать ответственности. Однако его все равно лишили прав и отправили под арест на 15 суток.

А в Павлодарской области родители ушли в запой и несколько дней держали своих троих детей взаперти, не выпуская их в школу и на улицу. Несовершеннолетних освободили и оказали им медицинскую помощь.