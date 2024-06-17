Казахстанец принял предложение в интернете и попал на миллион тенге

С жителя Карагандинской области взыскали 1 млн тенге необоснованного обогащения, хотя сам он, открыв счет, вознаграждения не получил, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в Балхашский горсуд Карагандинской области обратилась женщина с иском к ответчику о взыскании 1 млн тенге неосновательного обогащения.

"Истец утверждала, что стала жертвой интернет-мошенников, которые через мобильный телефон завладели ее 1 млн тенге и оформили на нее банковский кредит в 4,3 млн тенге", - пояснили в суде.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, в ходе расследования истцу стало известно, что на счет ответчика были перечислены 1 млн тенге.

В суде установлено перечисление средств с банковского счета истца на счет ответчика и далее - на счет третьего лица.

"Ответчик иск не признал и пояснил, что он через интернет принял предложение от неизвестного лица открыть счета в банке. Но, передав свои личные данные, обещанного вознаграждения не получил", - сообщили в суде.

Согласно п.1 и 3 ст.953 Гражданского кодекса приобретатель, который без установленных законом или сделкой оснований приобрел или сберег имущество (неосновательно обогатился) за счет потерпевшего, обязан возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество.

При этом не имеет значения, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения обогатившегося, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

"Ответчик открыл счет в банке накануне совершения мошеннических действий и лично предоставил к нему доступ третьим лицам с указанием паролей входа в приложение банка", - отметили в суде.

Ответчик не отрицал, что без каких-либо на то оснований на его счет от женщины поступили денежные средства, их он отправителю не вернул и распорядился по своему усмотрению. При этом ранее они не были знакомы, в каких-либо взаимоотношениях не состояли.

Суд удовлетворил иск: с ответчика в пользу истца взысканы 1 млн тенге неосновательного обогащения. Апелляция оставила в силе это решение суда.

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