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Казахстанец обогатился на 250 млн тенге за счет состоятельных знакомых

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Пачка денег
Деньги. Иллюстративное фото: Nurlan Tastanbekov / Getty Images

Кызылординец за счет бизнесменов обогатился на 250 млн тенге и предстал перед судом. В итоге его приговорили к 6,5 годам лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

По сообщению Кызылординского областного суда в Facebook, мужчина, убедившись, что у его знакомых-предпринимателей имеются значительные средства, предложил им участвовать в различных тендерах. При этом он ложно заявлял о том, что у них будет возможность вернуть свои средства с надбавкой, он им поможет.

В результате подсудимый получил от одного потерпевшего 47 700 000 тенге, от другого - 62 500 000 тенге, от третьего - 80 500 000 тенге, от четвертого - 60 000 000 тенге с распиской. Общая сумма ущерба составила 250 млн 700 тыс. тенге.

В судебном заседании подсудимый частично признал свою вину и указал, что не имел права объявлять тендер, занимался только оформлением договоров, а деньги тратил на покрытие долгов и другие цели.

Потерпевшие просили назначить ему наказание в виде лишения свободы с учетом того, что ущерб не был возмещен.

В итоге кызылординца признали виновным по п.2 ч.4 ст.190 УК РК (Мошенничество), ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев. Иски потерпевших о взыскании материального ущерба удовлетворены.

Осужденный не согласился с приговором и подал апелляционную жалобу. Судебная коллегия по уголовным делам Кызылординского областного суда оставила апелляционную жалобу без удовлетворения, приговор суда первой инстанции - без изменения.

Приговор вступил в законную силу.

Добавим, что согласно п.2 ч.4 ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

Ранее в Актюбинской области задержали 46-летнюю женщину, которую подозревают в мошенничестве. По версии полиции, она обещала врачу содействие в получении квартиры. Сумма ущерба составила 2 млн тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2115552-kazahstanec-obogatilsya-na-250-mln-tenge-za-schet-sostoyatelnyh-znakomyh/

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