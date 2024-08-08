Гражданина Украины осудили в Казахстане за создание транснациональной ОПГ

Граждане Украины и Молдовы приобрели в Казахстане дом для изготовления и хранения психотропных веществ, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Акмолинского областного суда.

По данным суда, граждане "В.", "M."и "G." входили в состав транснациональной организованной группы. Группа была связана с незаконным оборотом аналогов психотропных веществ.

Сообщается, что они приобрели жилой дом для создания подпольной лаборатории и незаконного изготовления и хранения в целях сбыта аналогов психотропного вещества в особо крупном размере в городе Ерейментау.

По информации суда, гражданин Украины "В.", завербовал граждан Молдовы "M". и "G.". Они передвигались на автомашине по Ерейментау и приобретали сырье для изготовления аналогов психотропных веществ сырье и незаконно хранили их в особо крупном размере для сбыта.

"В августе 2023 года, в ходе несанкционированного обыска помещений жилого дома, хозяйственных построек и прилегающей территории двора дома в Ерейментау, сотрудниками полиции установлены и задержаны граждане Республики Молдова "M".и "G." При обыске обнаружены более 40 кг аналогов психотропных веществ в особо крупном размере", - сказано в сообщении.

В суде сообщили, что "В." создал транснациональную организованную группу, участниками которой являются граждане другого государства и руководил ею. Также он организовал и руководил преступной группой по незаконному изготовлению и хранению в целях сбыта аналогов психотропных веществ в особо крупном размере.

В свою очередь, "G." и "M.", являясь гражданами другого государства, участвовали в транснациональной организованной группе. Они незаконно изготовили и хранили в целях сбыта аналоги психотропных веществ в особо крупном размере.

"B." был признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст.264 ч. 1, 28 ч. 3, 297 ч. 4 УК РК и ему назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

с конфискацией имущества. "M."признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 264 ч. 2, 297 ч. 4 УК РК и ему назначено наказание в виде 21 года лишения свободы с конфискацией имущества.

с конфискацией имущества. "G." признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 264 ч. 2, 297 ч. 4 УК РК и ему назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее в Кызылорде вынесли приговор членам транснациональной преступной группировки, которая пыталась организовать контрабанду и сбыт тяжелых наркотиков в Казахстане. Участники группировки были задержаны оперативниками КНБ в августе 2023 года.

В прошлом году транспортные полицейские задержали транснациональную организованную группу, занимавшуюся незаконным оборотом драгоценных металлов. В нее входили граждане Казахстана, Украины и России.

До этого в Кызылорде вынесли приговор в отношении обвиняемых в создании и участии в транснациональной организованной преступной группе, а также сбыте поддельных денежных средств.

Добавим, что согласно статье 264 УК РК, создание и руководство транснациональной организованной группой, транснациональной преступной организацией, а равно участие в них, наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

При этом, участие в транснациональной организованной группе или транснациональной преступной организации наказывается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, наказываются лишением свободы на срок от 12 до 20 лет с конфискацией имущества.