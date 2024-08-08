Курение обошлось павлодарцу в 70 тыс. тенге

Порядка 6500 правонарушений выявлено камерами ЦОУ Павлодара. Деятельность этого подразделения не прекращается ни на секунду, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как отметили в пресс-службе ведомства, в Центр оперативного управления стекается вся оперативная информация, откуда осуществляется управление всеми силами и средствами служб. С помощью камер видеонаблюдения обеспечивается охрана общественного порядка и дорожной безопасности.

"Только с начала текущего года с использованием системы видеонаблюдения выявлено 63 преступления и 6033 административных правонарушения. Среди преступлений были раскрыты кража, мелкое хищение, грабеж.

Также фиксируются факты употребления алкогольных напитков или нахождения в состоянии опьянения на улице, в общественных местах, выброс окурков и бытового мусора и другие нарушения", - рассказал начальник Центра оперативного управления УП Павлодара Ренат Шамгунов.

К примеру, в Павлодаре на автовокзале мужчина, покурив сигарету, окурок выбросил в неустановленное место. Тем самым нарушил общественный порядок. По факту мелкого хулиганства он привлечен к административной ответственности, наложен штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге).

Отмечается, что с начала года на горячую линию 102 поступило 53 367 сообщений, из них только за одни дежурные сутки - 629.

Напомним, ранее в Павлодарской области остановили порядка 10 пьяных водителей. Все нарушители привлечены к ответственности. При этом, как рассказали в ДП региона, в Баянаульском районе автоледи, находясь в состоянии средней степени опьянения, села за руль, а в салоне находились два ребенка и двое взрослых пассажиров. Зная состояние водителя, никто ее не остановил. Транспорт был водворен на коммунальную стоянку. Женщину лишили водительских прав сроком на 7 лет.

Также в регионе был задержан водитель, незаконно установивший сигнальную громкоговорящую установку. Нарушение было устранено на месте.