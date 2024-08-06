Остановленный в зоне отдыха в Баянауле водитель устранил свое нарушение на месте (видео)

Водитель, незаконно установивший сигнальную громкоговорящую установку, задержан в Павлодарской области. Нарушение было устранено на месте, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, при патрулировании сотрудником полиции в зоне отдыха Жасыбай поселка Баянаул остановлена автомашина Lada Priora, на которой было незаконно установлено сигнально голосовое устройство.

"Водитель автомашины за нарушение установки на транспортном средстве без соответствующего разрешения устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов привлечен к ответственности. Материал рассмотрен в суде. Постановлением суда на водителя наложен штраф в размере 25 МРП (92 300 тенге). Нарушение водитель устранил на месте", - сообщил исполняющий обязанности начальника отдела полиции Баянаульского района Ныгметолла Каббасов.

В ДП добавили, что за аналогичные нарушения в регионе привлечены к ответственности 3 водителя.

Напомним, ранее в Павлодарской области остановили порядка 10 пьяных водителей. Все нарушители привлечены к ответственности. При этом, как рассказали в ДП региона, в Баянаульском районе автоледи, находясь в состоянии средней степени опьянения, села за руль, а в салоне находились два ребенка и двое взрослых пассажиров. Зная состояние водителя, никто ее не остановил. Транспорт был водворен на коммунальную стоянку. Женщину лишили водительских прав сроком на 7 лет.

Также в ДП Павлодарской области назвали частую причину ДТП и озвучили данные статистики.