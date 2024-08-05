Никто не помешал женщине с детьми сесть пьяной за руль в Баянауле (видео)

За минувшие сутки в Павлодарской области остановили порядка 10 пьяных водителей. Все нарушители привлечены к ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как отметили в пресс-службе ведомства, несмотря на проводимую разъяснительную работу, некоторые водители, находясь на отдыхе, будучи в состоянии опьянения, все же садятся за управление авто. При этом во многих случаях в салоне всегда находятся малолетние дети и близкие.

"К примеру, в Баянаульском районе водитель, находясь в состоянии средней степени опьянения, села за управление автомашины, при этом в салоне находились два ребенка и двое взрослых пассажиров. Зная состояние водителя, никто ее не остановил.

Транспорт был водворен на коммунальную стоянку. Поведение водителя рассмотрено в суде, где постановлением женщина лишена водительских прав сроком на 7 лет. Суд принял во внимание, что у автоледи на иждивении несовершеннолетний, в связи с чем аресту она не подвергалась", - сообщил исполняющий обязанности начальника отдела полиции Баянаульского района Ныгметолла Каббасов.

В другом случае водитель Mazda в состоянии опьянения выехал из зоны отдыха Жасыбай в сторону районного центра. В салоне находился его малолетний сын. Медицинское освидетельствование показало, что мужчина находился в средней степени опьянения, при этом не имел прав.

Водитель привлечен к ответственности, автомашина водворена на коммунальную стоянку. Материал рассмотрен в суде, решением суда водитель подвергнут административному аресту на срок 20 суток.

Отмечается, что в текущем году в Павлодарской области привлечены к ответственности 907 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения.

Напомним, ранее ночью на трассе Кызылорда - Павлодар в ДТП попала мать с тремя детьми. Автомобиль слетел в кювет, а водитель и пассажиры оказались в больнице. По данному факту полицейские начали проверку.

А в Павлодаре стражи порядка остановили автобус. При разговоре правоохранители заметили странности в поведении водителя. Результаты экспертизы подтвердили подозрения, он находился в состоянии наркотического опьянения. В отношении мужчины составили административный материал и направили дело в суд. Автобус сняли с линии.