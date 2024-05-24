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Павлодарцев предупредили о новом способе кражи аккаунта в Telegram

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Telegram в телефоне
Telegram. Иллюстративное фото: pexels.com

В ДП Павлодарской области предупредили граждан, что мошенники придумали новый способ кражи аккаунта в Telegram под видом техподдержки, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается на официальной странице ДП Павлодарской области в Instagram, одной из схем кражи является сообщение от имени техподдержки о том, что была получена заявка на удаление аккаунта.

"Для отмены процедуры мошенники предлагают перейти на фишинговый сайт, который похож на Telegram, и ввести номер телефона и код безопасности. Получив необходимые данные, злоумышленникам открывается доступ к аккаунту, перепискам и управлению каналами", - рассказал начальник отдела по борьбе с киберпреступностью криминальной полиции ДП Павлодарской области Ризабек Жанат.

Полицейские советуют не общаться с "экспертами" в области инвестиций, криптовалют и "выгодных вложений", которые рекламируют свои услуги в Telegram. Не стоит верить обещаниям легкого заработка или покупать статус квалифицированного инвестора.

Недавно казахстанцев также предупреждали о новом виде мошенничества. Как стало известно, аферисты звонят людям и предлагают пройти медицинский осмотр. После "записи" они просят назвать SMS-код, с помощью которого могут оформить на жертву кредит.

Добавим, что аферисты представляются не только врачами, а также полицейскими и сотрудниками банков. Мы рассказывали о том, что делать казахстанцам, если им позвонили мошенники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2106588-pavlodarcev-predupredili-o-novom-sposobe-krazhi-akkaunta-v-telegram/

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