МВД провело задержания в Алматинской области (видео)

В Алматинской области задержали группу лиц, подозреваемых в мошенничестве в сфере перевозки транспорта и грузов. Шесть автомобилей вернули владельцам, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, Министерством внутренних дел проводится комплекс мер по пресечению фактов мошенничества, связанных с хищением дорогостоящих автомашин и различных товаров в сфере междугородних и международных перевозок.

"Оперативниками департамента криминальной полиции МВД на территории Алматинской области задержана преступная группа из пяти человек, которые наладили преступную схему посредством использования мобильной связи, мессенджеров и сайтов. Похищенные злоумышленниками шесть автомашин возвращены владельцам", - рассказали в ведомстве.

В отношении задержанных судом санкционированы аресты. Продолжаются оперативно-следственные мероприятия по документированию преступной деятельности.

МВД обращает внимание граждан на механизм обмана. С заказчиками и водителями автовозов и фур по их объявлениям о перевозке груза могут созвониться мошенники и предложить услуги по транспортировке. Заказчикам они представляются водителями автовозов, а добросовестным водителям - как заказчики. После, убедив обе стороны, перегружают себе похищенный груз для дальнейшей реализации.

В этой связи МВД рекомендует гражданам при отправке груза попутным транспортом либо при его принятии для дальнейшей перевозки внимательно ознакомиться со всеми необходимыми документами. Обязательно сверить номер телефона водителя с указанным в объявлении и лично обговорить с ним маршрут движения, а также конечный адрес доставки. Важно обращать внимание на отзывы.

"При выявлении подозрительных схем и несоответствующих документов необходимо отказаться от таких услуг и незамедлительно сообщить в полицию", - отметили в ведомстве.

Ранее представители МВД уже рассказывали о новой схеме аферистов, связанной с междугородними перевозками. В основном такие факты были выявлены при перевозке автомашин из Алматы и Алматинской области в другие регионы.

А в Астане вынесли приговор мужчине, который, представляясь родственником чиновника, обманывал граждан. Как установил суд, он предлагал потерпевшим выкупить из финансовой организации снятые с учета автомобили представительского класса по цене ниже рыночной. Общая сумма ущерба составила 37 млн тенге.