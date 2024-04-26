Предлагал элитные авто по низкой цене: жителя Астаны осудили за крупное мошенничество

В Астане вынесли приговор мужчине, который, представляясь родственником чиновника, обманывал граждан. Общая сумма ущерба составила 37 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру столицы.

По данным ведомства, за совершение серии мошенничеств в особо крупном размере осужден житель Астаны.

"Злоумышленник, представляясь родственником высокопоставленного чиновника, предлагал потерпевшим выкупить из финансовой организации снятые с учета автомобили представительского класса по цене ниже рыночной.

Таким образом осужденный завладел денежными средствами потерпевших на сумму свыше 37 млн тенге", – говорится в сообщении.

Государственному обвинителю удалось доказать вину астанчанина. Отмечается, что намерений по выкупу автомобилей у него изначально не было, и свою версию для потерпевших он придумал для максимального извлечения выгоды.

В итоге мужчину приговорили к 5 годам лишения свободы. Гражданские иски потерпевших удовлетворены. Приговор вступил в законную силу.

"Предупреждаем, что во избежание подобных случаев мошенничества необходимо обращаться напрямую к официальным организациям, осуществляющим продажу", – добавили прокуроры Астаны.

Отметим, что мошенничество, согласно статье 190 Уголовного кодекса РК, – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В лучшем случае оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

При этом наказание увеличивается до 4 тыс. МРП (14,7 млн тенге), привлечения к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничения/лишения свободы на срок до 4 лет, если мошенничество совершено:

группой лиц по предварительному сговору;

лицом с использованием своего служебного положения;

путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

в сфере государственных закупок.

Если злоумышленники провернули аферу в крупном размере или в отношении нескольких человек, то преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

преступной группой;

в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового", – говорится в тексте УК РК.