"Всю жизнь копил": житель Шымкента чуть не лишился 15,5 млн тенге (видео)

В Шымкенте полицейские предотвратили хищение 15,5 млн тенге со счета пенсионера, который долго копил деньги для помощи своим детям, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, к сотрудникам группы "CyberPol" ДП Шымкента обратился 73-летний местный житель.

"Со слов горожанина, ему позвонили неизвестные, которые, представившись правоохранителями, сообщили о подозрительных операциях по его счету", - рассказали в МВД.

Для проверки мужчину попросили установить на телефон определенное приложение и сообщить код из SMS. Почувствовав неладное, пенсионер решил обратиться к стражам порядка. Полицейские сразу же предупредили его, что это уловки мошенников для онлайн-кражи денег.

"Вышли на меня мошенники, которые хотели забрать мои деньги. Я понял, что что-то тут не то и обратился сразу в киберполицию, где меня выслушали, помогли, сохранили мои деньги", - поделился пенсионер.

Стражи порядка связались с банком и заблокировали все операции по счету мужчины. В результате оперативных действий удалось сохранить 15,5 млн тенге казахстанца.

"Я очень благодарен киберполицейским. Работают четко, слаженно. Они спасли мои большие деньги. Всю жизнь собирал эти деньги, чтобы помочь детям своим. Вот так надо работать! Тут надежные ребята", - выразил благодарность мужчина.

В Казахстане при звонках мошенники часто прикрываются именами банков и представляются их сотрудниками. Они придумывают очень серьезные поводы, чтобы "зацепить" потенциальную жертву, а также торопят и запугивают, чтобы быстрее украсть деньги. Реальные банковские сотрудники так не делают.

А прокуратурой Астаны в рамках борьбы и профилактики случаев мошенничества был разработан специальный WhatsApp-бот для проверки телефонных номеров на предмет установления потенциальных мошенников. Бот проводит анализ по запрашиваемому абонентскому номеру.