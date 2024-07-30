Высокопоставленного чиновника осудили в Туркестане

В Туркестане осуждены руководитель Департамента по управлению земельными ресурсами региона Алтынбек Мырзаев, его подчиненный и сообщник, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

По данным официального Telegram-канала Агентства по противодействию коррупции РК, Туркестанским городским судом оглашен приговор руководителю Департамента по управлению земельными ресурсами Туркестанской области Мырзаеву, его сообщнику Балтабаеву и руководителю отдела данного департамента Жетписову.

Мырзаев и Балтабаев признаны виновными в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки, а Жетписов - в покушении на дачу взятки.

"Установлено, что Мырзаев и его сообщник Балтабаев завладели денежными средствами предпринимателя в размере 18 млн тенге для оформления земельного участка.

Кроме этого, Мырзаев под предлогом дачи взятки должностным лицам за общее покровительство обманным путем завладел денежными средствами Жетписова в сумме 70 тыс. тенге из ранее оговоренных 5 млн тенге", - поделились в Антикоре.

Приговором суда Мырзаеву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет, Балтабаеву - на 7 лет и Жетписову - на 3 года, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

В ведомстве отметили, что оглашение приговора состоялось с участием коллектива областного департамента по управлению земельными ресурсами и отдела земельных отношений Туркестана.

Приговор не вступил в законную силу.

По информации официального сайта Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства РК, Алтынбек Мырзаев был назначен на должность руководителя РГУ "Департамент управления земельными ресурсами Туркестанской области Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" в декабре 2023 года.

Он родился 21 ноября 1969 года в Толебийском районе Южно-Казахстанской области (ныне Туркестанской). Окончил Казахский сельскохозяйственный институт ордена Трудового Красного Знамени и Таразский государственный университет по специальностям "агрономия" и "управление земельными ресурсами и землеустройство".

Трудовую деятельность начал в качестве инженера-землеустроителя ДГП ГосНПЦзем по Южно-Казахстанской области (Шымкент). Затем занимал различные посты в государственных органах в сфере земельных отношений.