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Сотрудника Антикора осудили за провокацию

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молоток судьи и доллары
Судейский молоток и доллары. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Туркестане вынесли приговор экс-майору Антикоррупционной службы, который предстал перед судом по обвинению в провокации коммерческого подкупа и даче ложных показаний, передает NUR.KZ со ссылкой на приговор городского суда.

Как следует из материалов дела, в 2020 году Антикор задержал при получении взятки директора государственного археологического музея-заповедника "Отырар" Ержана Жунусова. Якобы тот вымогал с торговцев деньги за возможность организовывать магазины на территории музея.

В 2021 году Жүнусов был признан виновным в мошенничестве и приговорен к штрафу в размере 1,5 млн тенге. Туркестанский областной суд оставил приговор в силе. Однако годом позже Верховный суд оправдал Жунусова, было доказано отсутствие состава преступления.

В 2023 году уголовное дело было возбуждено уже в отношении следователя Антикора, который вел данное дело.

Суд установил, что майор путем угроз и запугивания склонил двух предпринимателей написать ложное заявление на Жунусова. Таким способом он стремился улучшить свои рабочие показатели.

Он предстал перед судом по ч.2 ст.417 (Провокация коммерческого подкупа либо взяточничества) и ч.2 ст.422 УК РК (Подкуп или принуждение к даче ложных показаний) и получил пять лет колонии с лишением специального звания.

Приговор в законную силу не вступил.

В феврале прошлого года двое сотрудников Антикоррупционной службы также были осуждены за провокацию к даче взятки. Как сообщали в Генпрокуратуре, оперативники, осуществляя проверку в акиматах Жетысайского района Туркестанской области, требовали от глав сельских округов денежные средства, запугивали привлечением к уголовной ответственности.

В 2022 году на скамье подсудимых оказался и 30-летний сотрудник Антикора по Атырауской области Нурсултан Муятов. Он был задержан по подозрению в подстрекательстве к даче взятки в размере 21 млн тенге. По версии обвинения, работник оперативного управления потребовал от главы одной из дочерних компаний "Самрук-Казына" крупную сумму денег, обещая содействие в непривлечении к уголовной ответственности по статье о лжепредпринимательстве.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2134386-sotrudnika-antikora-osudili-za-provokaciyu/

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