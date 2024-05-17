В Астане осудили мошенников за подстрекательство к даче взятки

Мошенники, подстрекавшие к даче взятки, осуждены к 10 годам лишения свободы в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционного ведомства.

Как отметили в ведомстве, отдельные лица, стремясь к личной выгоде и злоупотребляя доверием граждан, подстрекают их к даче взяток за решение различных вопросов.

Сообщается, что 16 мая специализированным межрайонным судом по уголовным делам Астаны к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы осужден бывший директор представительств ТОО "Астық қоймалары" "Хлебная база №2 и №5" Жусупов.

По информации ведомства, он подозревался в покушении к даче взятки в сумме 350 тыс. долларов США должностным лицам госорганов за увод от уголовной ответственности по факту хищения зерновых культур в особо крупном размере.

Кроме того, за подстрекательство к даче взятки и покушение на мошенничество осуждены Барабаш и Демесинов к 10 годам лишения свободы каждый.

В Антикоре напомнили, что за дачу взятки предусмотрено до 15 лет лишения свободы, а также конфискация имущества, пожизненное лишение права занимать определенные должности, лишение воинских званий, классных чинов, госнаград.

Освобождение от уголовной ответственности за дачу взятки возможно только в том случае, если гражданин добровольно сообщил правоохранительному органу или в отношении него имело место вымогательство. Во всех остальных случаях взяткодатель – несет уголовное наказание.

Кроме того, лицам, сообщившим о факте коррупционного правонарушения или иным образом, оказывающее содействие в противодействии коррупции, выплачивается единовременное денежное вознаграждение.