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Строившие музей иностранцы привлекли к себе внимание полиции в Экибастузе

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Иностранцы работали на стройке
Иностранные граждане. Фото: ДП Павлодарской области

В Экибастузе на стройке музея нашли иностранных граждан, которые осуществляли незаконную трудовую деятельность, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудниками миграционной службы Экибастуза в селе Акколь установлены граждане соседней страны, которые осуществляли незаконную трудовую деятельность на стройке музея. Аналогичное нарушение выявлено в одном из кафе города.

"Семь иностранцев находились на территории региона незаконно без разрешительных документов. За нарушение иностранцами законодательства Республики Казахстан в области миграции населения, выразившееся в несоответствии осуществляемой деятельности целям, указанным в визе, составлены административные материалы для направления в суд.

Также за незаконное привлечение иностранных граждан к трудовой деятельности без соответствующего разрешения к административной ответственности привлечены работодатели", - рассказал исполняющий обязанности начальника УП Экибастуза Толеген Кудайбергенов.

Иностранцы незаконно работали в Экибастузе
Иностранные граждане. Фото: ДП Павлодарской области

Полиция обратилась с предупреждением к иностранным гражданам не нарушать миграционный режим и своевременно оформлять соответствующие документы.

Ранее в Павлодарской области на территории Кенжекольского сельского округа стражи порядка обнаружили шестерых граждан Узбекистана, которые трудились на стройке без разрешительных документов. Иностранцы предстали перед судом и получили штрафы.

Также в Павлодарской области стражи порядка задержали 14 иностранных граждан, которые, по данным полиции, незаконно трудились разнорабочими на стройке и заводе. На них составили административные протоколы за нарушение законодательства Республики Казахстан в области миграции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2142910-stroivshie-muzey-inostrancy-privlekli-k-sebe-vnimanie-policii-v-ekibastuze/

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