Иностранцев задержали в Павлодарской области

В Павлодарской области стражи порядка задержали 14 иностранных граждан, которые, по данным полиции, незаконно трудились разнорабочими на стройке и заводе, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в рамках мероприятия "Нелегал-2024" в Павлодарской области выявлены 279 иностранцев, нарушивших требования миграционного законодательства, из них 30 человек по решению суда выдворили из страны.

"За осуществление незаконной трудовой деятельности привлечены к ответственности 123 иностранца и 36 работодателей. Также за неуведомление о прибытии к ним иностранцев привлечено 109 граждан Республики Казахстан. Сокращены сроки пребывания 49 иностранцам", - рассказал начальник миграционной службы ДП Павлодарской области Даулет Искаков.

Так, к примеру, в ходе рейдовых мероприятий полицейскими выявлены и задержаны 14 иностранцев.

"Из них семеро задержаны на территории картонно-рубероидного завода в Павлодаре. Они без разрешительных документов осуществляли незаконную трудовую деятельность в качестве разнорабочих.

Остальные семь граждан задержаны на строительном объекте вблизи одного из сел Павлодарского района, где без разрешения уполномоченного органа осуществляли незаконную трудовую деятельность в качестве разнорабочих", - сообщили в ДП региона.

Задержанные иностранные граждане. Фото: ДП Павлодарской области

В настоящее время в отношении двух индивидуальных предпринимателей и 14 иностранцев составлены административные протоколы за нарушение законодательства Республики Казахстан в области миграции населения, материалы направлены в суд.

"Просим вас не нарушать миграционное законодательство страны, в указанные законом сроки через территориальные ЦОНы легализовать документы иностранным гражданам, прибывшим на работу из других стран, для получения разрешения на работу. В случае нарушения требований законодательства будут приняты соответствующие меры", - обратился к казахстанцам Даулет Искаков.

Ранее сообщалось, что полиция Алматы выясняет личности иностранцев, которые незаконно оказывали курьерские услуги в мегаполисе. Они не имели при себе документов, удостоверяющих личность, и были водворены в приемник-распределитель.

А в Астане задержаны два иностранца, которых подозревают в сбыте наркотиков. Оба, по данным МВД, являются приверженцами нетрадиционных религиозных течений. Было установлено, что наркотическое вещество "гашиш" поступало из южных регионов Казахстана.