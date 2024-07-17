Шестеро иностранцев предстали перед судом в Павлодарской области

В Павлодарской области стражи порядка обнаружили шестерых граждан Узбекистана, которые трудились на стройке без разрешительных документов, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сотрудниками миграционной полиции выявлен факт незаконного осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами на территории Кенжекольского сельского округа.

"В ходе отработки установлено, что шестеро граждан Узбекистана занимались строительством двухэтажного здания, при этом разрешительные документы у них не были оформлены", - пояснили в МВД.

Строительство дома. Фото: polisia.kz

В отношении иностранных граждан были составлены административные материалы и направлены в суд на рассмотрение.

"Работодатель также привлечен к ответственности в виде штрафа", - рассказал исполняющий обязанности начальника миграционной службы ДП Павлодарской области Азамат Елеутаев.

Отмечается, что с начала текущего года пресечено 307 фактов незаконной трудовой деятельности. 105 работодателей также привлечены к административной ответственности.

Отметим, что по ч.5 ст.519 КоАП РК нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения, выразившееся в несоответствии осуществляемой деятельности целям, указанным в визе, или осуществление трудовой деятельности в Республике Казахстан без получения справки о соответствии квалификации для самостоятельного трудоустройства, выданной местным исполнительным органом, либо разрешений на трудоустройство, когда получение такой справки или разрешения является необходимым условием осуществления трудовой деятельности, влечет штраф в размере 25 МРП (92 300 тенге) либо административный арест на срок до 10 суток либо административное выдворение за пределы Республики Казахстан.

Ранее в Павлодарской области стражи порядка задержали 14 иностранных граждан, которые, по данным полиции, незаконно трудились разнорабочими на стройке и заводе. На них составили административные протоколы за нарушение законодательства Республики Казахстан в области миграции.