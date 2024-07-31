Находящегося ранее в розыске астанчанина нашли мертвым в Акмолинской области

Тело разыскиваемого жителя Астаны нашли в Акмолинской области. По данному факту возбуждено уголовное дело и передано в столицу, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

"Департамент полиции Акмолинской области сообщает, что по факту обнаружения тела жителя Астаны возбуждено уголовное дело. В рамках расследования проводятся необходимые следственные действия. Дело будет передано по территориальности в Департамент полиции города Астаны", - говорится в сообщении.

Иная информация, по данным ведомства, в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Как сообщает паблик Астана - Что? Где? Когда?, тело найденного в Акмолинской области мужчины принадлежит 44-летнего столичному бизнесмену. Его, по данным авторов паблика, обнаружили закопанным в поле близ села Аккайын в Акмолинской области, и все это время он числился пропавшим без вести.

Ранее тело неизвестного мужчины со следами гниения обнаружено на территории водохранилища в Караганде.

В апреле этого года в центре Уральска было найдено тело умершего мужчины с видимыми телесными повреждениями. По факту происшествия начато досудебное расследование по статье 99 УК РК "Убийство". Обстоятельства гибели мужчины стали выяснять полицейские.

В июле в Алматы нашли тело женщины возле одной из больниц. В полиции рассказали, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

Также в Алматы в апреле нашли тело мужчины прямо на детской площадке, подозреваемого в убийстве задержали. В городском ДП тогда рассказали, что, по предварительной версии, преступление было совершено на почве совместного распития спиртных напитков. Другие обстоятельства устанавливаются.