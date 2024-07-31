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Dodge пропал у акмолинки после того, как к ней подошли двое мужчин и попросили прокатиться

Опубликовано:

Угнанный Dodge
Dodge. Фото: ДП Акмолинской области

Dodge пропал у жительницы Есилького района после того, как к ней подошли двое мужчин под видом покупателей и попросили прокатиться, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, 27 июля в отдел полиции Есилького района обратилась местная жительница и сообщила о том, что около 13.00 дня со двора дома неизвестными лицами угнана принадлежащая ей машина Dodge. Женщина немедленно обратилась в полицию.

По показаниям потерпевшей, в этот день двое мужчин пришли к ней под видом покупателей и осматривали автомобиль. Попросив у владелицы разрешения прокатиться по двору, злоумышленники скрылись в неизвестном направлении.

Для установления и задержания подозреваемых стражами порядка был объявлен план "Перехват", незамедлительно информация о преступлении была передана всем нарядам полиции, задействованным в системе единой дислокации.

Вскоре данная машина была обнаружена полицейскими на трассе по направлению на высокой скорости в сторону села Жаксы.

В результате преследования на 980 км автодороги Алматы-Екатеринбург автомобиль был задержан сотрудниками батальона патрульной полиции ДП Акмолинской области, инспектором, старшим лейтенантом Санжаром Кожегуловым и командиром взвода, капитаном Ерланом Дарбаевым

Находившиеся в салоне двое жителей Астаны, один из которых ранее привлекался к уголовной ответственности по ст.190 УК (Мошенничество), задержаны и вместе с автомашиной доставлены в отдел полиции Есильского района.

По данному факту начато досудебное расследование.

Напомним, ранее в полицию обратился 23-летний житель Алматы. В своем заявлении он просил принять меры в отношении неизвестных, которые на трассе Алматы-Бишкек вблизи Каскелена обманным путем завладели тремя его автомашинами Lixiang Li9. Общий ущерб составил 90 млн тенге. Подозреваемых задержали.

Также седан представительского класса Toyota Progres пропал у посетителя гостиницы в Усть-Каменогорске. На скамье подсудимых оказалась женщина. Следствие установило, что пара совместно распивала спиртные напитки в номере. Воспользовавшись тем, что владелец автомашины находился в состоянии алкогольного опьянения, взяв с его кармана ключи, девушка села за руль и уехала, но была задержана полицейскими. В итоге ей назначили наказание в виде 200 часов общественных работ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2142363-dodge-propal-u-akmolinki-posle-togo-kak-k-ney-podoshli-dvoe-muzhchin-i-poprosili-prokatitsya/

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