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Автомобилей стоимостью 90 млн тенге лишился 23-летний алматинец (видео)

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Автомобиль
Автомобиль. Кадр из видео: instagram.com/baurzhan__alenov

Автомобилей стоимостью 90 млн тенге лишился 23-летний житель Алматы. Полицейские задержали группу подозреваемых, передает NUR.KZ со ссылкой на начальника ДП Алматинской области Бауржана Аленова.

Как сообщил глава полицейского ведомства на своей странице в Instagram, 21 июля в управление полиции Карасайского района обратился 23-летний житель Алматы.

В своем заявлении он просил принять меры в отношении неизвестных, которые 20 июля, находясь на трассе Алматы-Бишкек вблизи Каскелена, обманным путем завладели тремя автомашинами Lixiang Li9. Общий ущерб составил 90 млн тенге.

Данный факт мошенничества зарегистрировали в районной полиции.

22 июля в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УКП ДП Алматинской области совместно с полицейскими Карасайского района задержали группу подозреваемых. Они водворены в изолятор временного содержания.

В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия для обеспечения полноты расследования.

Напомним, ранее в Актобе приговором судебной коллегии были оправданы два человека, осужденные судом первой инстанции за совершение разбоя с целью хищения чужого имущества в виде автомашины стоимостью в 9 млн тенге. Суд пришел к выводу, что их вина в совершении преступления не была доказана.

А полицейские Алматинской области задержали 21-летнего мужчину, подозреваемого в угоне BMW. Молодой человек находился в наркотическом опьянении.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2138646-avtomobiley-stoimostyu-90-mln-tenge-lishilsya-23-letniy-almatinec-video/

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