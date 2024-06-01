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Авто представительского класса пропало у казахстанца, пока он выпивал в гостинице

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Салон Toyota и руль
Руль Toyota. Иллюстративное фото: pexels.com

Седан представительского класса Toyota Progres пропал у посетителя гостиницы в Усть-Каменогорске. Подозреваемую в угоне задержали, она предстала перед судом, передает NUR.KZ со ссылкой на Восточно-Казахстанский областной суд.

Как сообщается на официальной странице суда в Facebook, судом №2 Усть-Каменогорска рассмотрено уголовное дело в отношении обвиняемой в неправомерном завладении автомобилем без цели хищения (ст.200 ч.1 УК РК).

Установлено, что инцидент произошел 17 апреля 2024 года в Усть-Каменогорске, где подсудимая совместно с потерпевшим распивала спиртные напитки в одной из гостиниц.

"Воспользовавшись тем, что владелец автомашины Toyota Progres находился в состоянии алкогольного опьянения, взяв с его кармана ключи, она села за руль и выехала на проезжую часть проспекта Назарбаева. В пути следования была задержана сотрудниками патрульной полиции за нарушение ПДД", - указывается в сообщении областного суда.

Горожанка признала свою вину в полном объеме, чистосердечно раскаялась. Дело в суде было рассмотрено в сокращенном порядке.

При определении вида и размера наказания суд учел характер и степень общественной опасности преступления, личность женщины, признание вины и назначил наказание в виде 200 часов общественных работ.

Приговор не вступил в законную силу.

Добавим, что согласно ст.200 ч.1 УК РК неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

Напомним, ранее житель Жамбылской области обратился в полицию с заявлением об угоне автомобиля. По словам мужчины, к этому оказался причастен один из его собутыльников, который вместе с ним праздновал Новый год. Во время произошедшего сам владелец машины спал. Подозреваемого задержали.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2110701-avto-predstavitelskogo-klassa-propalo-u-kazahstanca-poka-on-vypival-v-gostinice/

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