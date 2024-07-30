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"Воткнул нож в горло и спокойно ушел": очередная кровавая сцена разыгралась на улице в Павлодаре

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Человек держит нож в руке
Нож в руке. Иллюстративное фото: Daniel Allan / Getty Images

Очередная кровавая сцена разыгралась на улице в Павлодаре. В Сети распространили шокирующее видео, как мужчина режет горло женщине ножом. Преступление прокомментировали в ДП региона, передает NUR.KZ.

Как сообщается на странице паблика tipavlo.dar в Instagram, случай произошел 28 июля по улице Камзина в Павлодаре.

"Мужчина в состоянии алкогольного опьянения вышел с женщиной из подъезда с ножом и воткнул его ей в горло, после чего спокойно ушел с места происшествия. Его задержала полиция через 10 минут", - описал преступление очевидец, который в это время выходил из магазина, расположенного напротив.

В пресс-службе станции скорой помощи информацию подтвердили - вызов поступил в 19.53, доезд составил 2 минуты.

"Пострадавшая 1988 года рождения с колото-резаной раной шеи доставлена в клиническую больницу им. Султанова", - проинформировали в 103.

В управлении здравоохранения региона рассказали, что женщина поступила в ближайшую больницу по скорой помощи с ножевым ранением грудной клетки и повреждением сонной артерии. Ее прооперировали и перевели в отделение хирургии.

В пресс-службе ДП Павлодарской области корреспонденту NUR.KZ сообщили, что по факту покушения на убийство проводится расследование. Подозреваемый водворен в ИВС УП Павлодара.

Напомним, в июне этого года в Сети появилось видео убийства мужчины во дворе дома в Павлодаре. В подписи к кадрам указывалось, что взрослый мужчина по неизвестной причине перерезал горло другому человеку и просто спокойно сел отдохнуть. В ДП региона пояснили, что подозреваемый задержан и водворен в ИВС УП Павлодара. По факту убийства началось расследование.

Позже соседи озвучили подробности преступления. По их словам, причиной стал конфликт, случившийся в этом же месте двумя годами ранее, в данном случае речь шла о мести.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2142015-votknul-nozh-v-gorlo-i-spokoyno-ushel-ocherednaya-krovavaya-scena-razygralas-na-ulice-v-pavlodare/

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