Представление Антикора по делу "Ертіс орманы" рассмотрено в Минэкологии

26 июля в Министерстве экологии и природных ресурсов рассмотрено представление по делу в отношении должностных лиц государственного лесного природного резервата "Ертіс орманы", передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по противодействию коррупции РК, на мероприятии приняли участие заместитель председателя Антикора Дархан Куракбаев, руководство и сотрудники уполномоченного органа.

Представление направлено на устранение причин и условий, способствовавших совершению коррупционных правонарушений в природном резервате.

"Организованная преступная группа во главе с генеральным директором резервата подозревается в хищении леса в особо крупном размере путем незаконной реализации древесины под видом технологических и топливных дров.

В результате преступных действий ОПГ государству причинен ущерб на сумму более 150 млн тенге", - отметили в ведомстве.

Министерству рекомендовано принять комплексные меры по устранению коррупционных рисков, в том числе путем внедрения цифровизации процессов инвентаризации и охраны лесного фонда.

Подозреваемые находятся под стражей. Досудебное расследование окончено. Работа продолжается.

Напомним, в феврале этого года стало известно, что сотрудники Антикоррупционной службы по Павлодарской области задержали руководителя государственного лесного природного резервата "Ертіс орманы". По версии следствия, он организовал преступную схему получения взяток за незаконную вырубку и реализацию делового леса предпринимателям. С санкции следственного суда его заключили под стражу.

В середине июля борцы с коррупцией сообщили о завершении досудебного расследования в отношении должностных лиц государственного лесного природного резервата "Ертіс орманы". Также в ведомстве озвучили подробности дела.