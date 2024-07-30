АФМ проводит расследования в отношении сотрудников акимата Тараза

Досудебные расследования по ряду нарушений должностными лицами отдела финансов акимата Тараза начаты АФМ в результате проведенных совместных мероприятий с прокуратурой Жамбылской области, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу, сотрудники городской администрации, пользуясь отсутствием учета поступивших в доход государства товарно-материальных ценностей, путем подделки официальных документов незаконно выводили и отчуждали имущество, находящееся на балансе учреждения в виде коммерческой недвижимости и товаров народного потребления, конфискованных по приговорам судов.

По данным ведомства, сумма ущерба от незаконных действий превышает 100 млн тенге.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, соответствующие экспертизы, по результатам которых по делам будут приняты процессуальные решения.

В соответствии со статьей 201 УПК РК иную информацию в ведомстве не разглашают.

Напомним, ранее в Таразе осудили руководителя частного детского сада за хищение около 12 млн тенге бюджетных средств, выделенных на подушевое финансирование дошкольной организации. Женщину приговорили к 4 годам лишения свободы с лишением права занимать в течение 3 лет материально ответственные должности.

Также в Жамбылской области была выявлена схема хищения автотранспортных средств, находящихся на балансе КГП на ПХВ "Таза-Талас". По данным прокуратуры региона, руководство предприятия на основании поддельных документов без выставления на торги реализовало третьим лицам 4 автомобиля. Общая сумма ущерба государству составила 22 млн тенге.

Приговором Таласского районного суда директор предприятия "Таза-Талас" и его заместитель осуждены к лишению свободы сроком на 7 лет с пожизненным запретом на занятие должностей на государственной службе.