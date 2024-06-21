Схему хищения авто выявили на госпредприятии в Жамбылской области

Прокуратура Таласского района выявила схему хищения автотранспортных средств, находящихся на балансе КГП на ПХВ "Таза-Талас", передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Жамбылской области.

"Так, руководство предприятия на основании поддельных документов без выставления на торги реализовало третьим лицам 4 автомобиля. Общая сумма ущерба государству составила 22 млн тенге", - сообщается на официальном сайте надзорного органа.

По данному факту прокуратурой Таласского района было начато досудебное расследование по п.2 ч.4 ст.189 УК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества).

Уголовное дело расследовалось управлением досудебного расследования прокуратуры области.

В рамках дела возвращено 2 автомобиля на сумму 10 млн тенге, а также взыскано 7 млн тенге.

Приговором Таласского районного суда директор предприятия "Таза-Талас" и его заместитель осуждены к лишению свободы сроком на 7 лет с пожизненным запретом на занятие должностей на государственной службе.

Приговор не вступил в законную силу.

Добавим, что согласно п.2 ч.4 ст.189 УК присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, если они совершены лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.